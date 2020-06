Bub nach fünfeinhalb Jahren ans Jugendamt verloren

16 Monate auf Intensivstation

Mario kam 2014 viel zu früh mit nur 760 Gramm zur Welt. Die ersten 16 Monate verbrachte er auf Intensivstationen in Wels und Linz. „Damals wohnte ich noch in Altmünster und besuchte ihn jeden Tag im Spital“, so die Mama. Deshalb war auch die Freude riesengroß, als er im März 2016 erstmals nach Hause durfte. Er musste aber weiter rund um die Uhr beatmet werden. Im Herbst war er die Sauerstoffgeräte aber endlich los und auch sonst machte der Bub riesige Fortschritte.