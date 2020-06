„Auch gut Integrierte können Extremisten sein“

Der Ibiza-U-Ausschuss verliert seine Verfahrensrichterin und der Nationale Sicherheitsrat wird einberufen - das sind unsere Themen in der heutigen krone.tv-News-Show. Außerdem zu Gast im Studio: Nationalratsabgeordnete Nurten Yilmaz, sie ist Integrationssprecherin der SPÖ. Mitglieder der rechtsextremen türkischen „Grauen Wölfe“ haben in der Nacht auf Freitag zum zweiten Mal in Folge eine kurdische Demonstration angegriffen - mitten in Wien-Favoriten. Warum Yilmaz das nicht als Integrationsproblem sieht, sondern als sicherheitspolitische Frage, hat sie krone.tv-Journalistin Damita Pressl erklärt.