Merkel musste für Selfie mit Greta Schlange stehen

Um ein Selfie mit der momentan wohl berühmtesten Klimaaktivistin zu ergattern, war sich sogar die mächtigste Frau der Welt nicht zu schade, Schlange zu stehen: Bei der UN-Klimakonferenz in New York im vergangenen Jahr wollten sich viele Persönlichkeiten mit der jungen Schwedin fotografieren lassen, plauderte Greta Thunberg in einer Radiosendung aus. Dabei habe die deutsche Kanzlerin Angela Merkel brav - wie alle anderen - in der Schlange gewartet, bis sie an der Reihe war.