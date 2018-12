„Forbes“: Merkel wieder mächtigste Frau des Jahres

Am Freitag endet eine Ära in der CDU: Auf dem Parteitag in Hamburg wählen die rund 1000 Delegierten den Nachfolger oder die Nachfolgerin der Vorsitzenden Angela Merkel. Sie führte die CDU mehr als 18 Jahre. Die Öffentlichkeit stelle sich die große Frage, wer und was folge, wenn Merkel nicht mehr im Amt ist, schreibt „Forbes“.