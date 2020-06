US-Justiz verschärft Anklage gegen Julian Assange

Assange sitzt zurzeit im Londoner Hochsicherheitsgefängnis Belmarsh. Im April 2019 wurde er nach sieben Jahren Aufenthalt in der ecuadorianischen Botschaft in London festgenommen. Dort hatte er aus Furcht vor einer Auslieferung in die USA Zuflucht gesucht. Die britische Justiz soll die Prüfung des Antrags auf Auslieferung von Assange an die USA am 7. September wieder aufnehmen. Wegen der Corona-Pandemie war diese verschoben worden.