Pizzera & Jaus veröffentlichen Anti-Strache-Song

Zur Melodie von Sidos Hit „Schlechtes Vorbild“ gehen die beiden in ihrem Song mit Strache hart ins Gericht. „Ich kandidiere, auch wenn ich gesagt hab', ich tu‘s nicht“, rappt Pizzera ebenso wie „Ich hab‘ eine Abneigung gegen Ehre und einen Fleck in Mathe. Ich schick‘ die Rechnung der Partei, wenn ich mich selbst beschatte.“ Im Refrain heißt es schließlich: „Ich bin ein rechtes Vorbild - na und, wer sagt, was rechts ist? Mein Ehrgefühl ist dir suspekt, egal, mir geht es prächtig!“