Klepeisz mit Ulm knapp am deutschen Finale vorbei

Thomas Klepeisz und die Basketballer aus Ulm haben das Finale der deutschen Bundesliga (BBL) knapp verpasst. Sie unterlagen Ludwigsburg im Schwaben-Derby am Dienstagabend in München mit 85:94 (Gesamtscore nach dem 71:71 im Hinspiel somit 156:165). Die Entscheidung fiel im Schlussviertel, das mit 23:16 an die „Riesen“ ging.