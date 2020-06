Hungrig: Dieb stahl Gutschein

Gut gefüllt sind nach der Corona-Pause wieder die Tische in vielen Lokalen und Restaurants. Auch Langfingern scheint es wieder zu schmecken. Einer hatte wohl ganz besonders großen Hunger: Er stahl in den Morgenstunden aus dem Büro eines Gasthauses in Eisenstadt Restaurantgutscheine im Gesamtwert von rund 500 Euro. Dabei tappte der Unbekannte jedoch in die „Fotofalle“ der Überwachungskamera.