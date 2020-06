Weißhaidinger und sein spektakulärster PR-Termin

Da startet der WM-Dritte diesen Samstag in St. Pölten, am 2. Juli in Eisenstadt und am 1. August in Andorf. Er geht, wie er sagt, „im Sommer wie ein Musiker auf Österreich-Tour.“ Und ergänzt: „Ich freue mich auf die Heim-Atmosphäre, bin vor meiner Familie und Freunden mitunter nervöser als vor Diamond-League-Meetings.“