Klimavolksbegehren: Systempanne trübt Auftakt

Für Rogenhofer ist jedoch die Tatsache, dass just am Freitagabend vor dem Start des wichtigen Klimavolksbegehrens eine fehlerhafte Systemumstellung durchgeführt wurde, „wirklich eine Frechheit“. Hinzu komme die Erkenntnis, dass die Probleme laut der Klima-Aktivistin nicht wie vom Ministerium angegeben um 9.30 Uhr, sondern erst gegen 10 Uhr behoben worden seien. Zudem sei am Montagmorgen auch die Unterschrift via Handysignatur (E-Trust) für kurze Zeit nicht möglich gewesen, zumindest dieses technische Problem sei aber umgehend behoben worden.