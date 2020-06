Kärntner Klasse und Lehrer in Quarantäne getestet

Es war eine Frage der Zeit: Am Samstag wurde der erste Corona-Fall an einer Kärntner Schule bekannt. Nachdem der Bursche positiv auf das Virus getestet wurde, werden nun Konsequenzen gezogen: Er und seine Kontaktpersonen befinden sich in häuslicher Absonderung, alle werden getestet und in der Schule gelten strenge Sicherheitsregeln.