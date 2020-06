Neue Reisewarnungen - darunter für Ägypten

Ägypten will alle seine Flughäfen am 1. Juli wieder öffnen, nachdem die regulären internationalen Flüge im März im Zuge der Coronavirus-Pandemie eingestellt worden waren. Der Tourismus für ausländische Gäste solle auf Urlaubsorte in drei an der Küste liegenden Provinzen begrenzt werden. Der Tourismussektor macht etwa zwölf Prozent des ägyptischen Bruttoinlandsprodukts aus.