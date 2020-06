Tiertransporte in Drittstaaten: Strengere Prüfung

Vier Pfoten: „Schritt in die richtige Richtung“

Vier Pfoten begrüßte den Erlass. „Endlich gibt es bei Lebendtiertransporten in Drittländern einen Schritt zu mehr Tierschutz“, hieß es in einer Aussendung. „Jetzt geht es um die konsequente Einhaltung“, so die Tierschutzorganisation. Da Ruheorte und Versorgungsstellen auf der Strecke nicht in ausreichendem Maß gegeben sind, bedeute dies de facto nicht nur einen Stopp der Tiertransporte, die Russland betreffen, sondern auch der Transporte nach und durch Aserbaidschan, Kasachstan, Kirgistan, Tadschikistan, Turkmenistan und Usbekistan.