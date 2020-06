700.000 Migranten droht keine Abschiebung

US-Präsident Donald Trump ist nun endgültig mit seinem Vorhaben gescheitert, rund 700.000 unter dem sogenannten „Dreamer“-Schutzprogramm stehende Migranten abzuschieben. Der Supreme Court in Washington bestätigte am Donnerstag den Schutz vor einer Abschiebung für die Einwanderer, die als Kinder mit ihren Eltern illegal in die USA gekommen waren. Diese Entscheidung wurde mit großem Entsetzen im Weißen Haus aufgenommen. Der Präsident ritt eine ungewöhnlich heftige Attacke auf die Höchstrichter.