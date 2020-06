Große Gefahr für unsere Lebensmittelversorgung

Fleischkonsum vernichtet Anbauflächen

Auch der übermäßige Fleischkonsum bedroht die Versorgungssicherheit, denn rund 80 Prozent aller landwirtschaftlichen Flächen werden hierzulande für die Haltung von Nutztieren oder die Produktion von Futtermitteln genutzt. Dadurch gehen wertvolle Flächen verloren, auf denen gesunde Lebensmittel produziert werden könnten. Die Lebensmittelproduktion in Österreich also „hat gleich mehrere Achillesfersen“, so Sebastian Theissing-Matei, Landwirtschaftsexperte bei Greenpeace in Österreich.