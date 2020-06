Kater „Bruno“ seit Tagen verzweifelt gesucht

Immer wieder verschwinden Hauskatzen in Nachbarschaft

Besorgt sind sie und ihr Mann, weil in letzter Zeit oft Hauskatzen in Gattendorf verschwinden. Drei Fälle sind aus der direkten Nachbarschaft in der Angergasse nahe der Leithabrücke bekannt. Polizeidienststellen, Gemeindeämter, Jäger und Tierheime wurden darüber informiert. Aufgetaucht ist „Bruno“ aber nicht.