City-Fahrverbot in Wien: Ausnahmen für Politiker

Garagenkaiser begrüßt Plan

Seit 2019 wird auf dem Neuen Markt die nächste Tiefgarage in der City errichtet. Jetzt kommt ein Fahrverbot in der Innenstadt. Wie das zusammenpasst? Garagenkaiser Johann Breiteneder, Chef von „Best in Parking“, sieht das Fahrverbot positiv, „wenn es gut gemacht wird“. 69.078 Stellplätze an 156 Standorten zählt „Best in Parking“. Alleine in der Wiener City sind es Tausende Stellplätze, die nun auf die Pläne der Stadt treffen.