Bio-Hanf von und für echte Champions

„Unsere Vision ist es, das volle Potenzial der Hanfpflanze zum Vorteil von Mensch und Natur zu nutzen“, so die „Hempions“-Gründer. Das sind vier junge Vorarlberger, die allesamt aus dem Spitzensport kommen. Darunter ist auch Ski-Profi Daniel Meier, der den Anstoß dafür gab. „Vor fünf Jahren hatte ich eine chronische Entzündung im Rücken. Ich konnte mich vor Schmerzen kaum bewegen. So bin ich auf Hanfsamen gestoßen und habe sie in meine Ernährung integriert.“ Die natürlichen Heilmittel haben Daniels Körper bei seiner Genesung maßgeblich unterstützt. Denn in Hanfsamen steckt nahezu alles, was der Körper an Nährstoffen braucht. Seitdem ist er ein bekennender Hanf-Fan und hat auch Fabian Braitsch davon überzeugen können. „Als ich Daniels Geschichte gehört habe, war ich sofort begeistert.“