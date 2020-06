Bekannter Straftäter schlug erneut zu: Nun gefasst

In der Nacht zum 12. Dezember brach der vorerst Unbekannte in eine Bäckerei in Klagenfurt ein. Bei diesem Einbruch entstand lediglich Sachschaden. Bei einem weiteren Einbruch - in der Nacht zum 17. Jänner. 2020 - in eine Tankstelle in Klagenfurt, erbeutete der Täter mehrere hundert Euro Bargeld. An beiden Tatorten konnten die Spurensicherungsbeamten des SPK Klagenfurt DNA Spuren sichern.