Zahl der Unfälle im Job ging in OÖ 2019 zurück

Investitionen in Arbeitssicherheit

Die Zahl der Arbeitsunfälle war im Vorjahr in Oberösterreich gesunken. „Auf eintausend Beschäftigungsverhältnisse entfielen 27,36 Unfälle“, bilanziert Erhard Prugger von der Allgemeinen Unfallversicherungsanstalt, kurz AUVA. Wo Prugger die Gründe für die positive Entwicklung sieht? „Die Betriebe und ihre Mitarbeiter nehmen den Arbeitnehmerschutz sehr ernst und investieren seit vielen Jahren massiv in Arbeitssicherheit – auch moderne Sicherheitstechnik leistet da ihren Beitrag.“