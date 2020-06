Salzburg feiert gegen neun Grazer tolle Torparty

Danach wurde es hektisch, als Sturm-Coach Nestor El Maestro nach einem Luftkampf von Salzburgs bereits mit Gelb verwarnten Mittelfeldspieler Majeed Ashimeru mit Lukas Jäger vehement einen Ausschluss forderte. „Hast du keine Eier oder was?“, schrie der Serbe u.a. in Richtung Schiedsrichter Harald Lechner und kassierte dafür am Ende selbst Rot (18.). Doch auch von der Tribüne war der Coach in der Folge aufgrund der Geisterspielkulisse weiter gut zu hören für seine Profis.