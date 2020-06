Wieder Operation bei Federer! Rückkehr erst 2021

Federer will die Zeit nutzen, um die Verletzung vollständig auszukurieren - wie vor vier Jahren, als er Mitte Juli nach dem Turnier in Wimbledon die Saison abbrach. Die Zeichen, dass bei Federer in der Rehabilitation und beim Wiederaufbau nicht alles nach Plan lief, hatten sich in den letzten Wochen verdichtet. So sagte etwa Federers Trainer Severin Lüthi am Sonntag im Schweizer Fernsehen SRF: „Es ist nicht so schnell vorwärtsgegangen, wie wir uns das vorgestellt haben.“ Für Federer sei dies aber aufgrund der Zwangspause der Tour nicht tragisch und auch nicht weiter schlimm.