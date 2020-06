Ostligist Neustadt mit dem nächsten Neustart

Neustart in Neustadt! Besser kann man die Situation beim Ex-Bundesligisten wohl nicht erklären. Nach vielen Spielerabgängen ist auch Trainer Thomas Flögel bei den Niederösterreichern Geschichte. In der nächsten Saison der 3. Liga muss man bei den Neustädtern also kleinere Brötchen backen. Wir haben uns noch einmal mit Thomas Flögel über die annullierte Saison und die Zukunft des 1. Wiener Neustädter SC unterhalten.