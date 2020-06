Villach stellt Weichen für öffentlichen Verkehr

Der Busverkehr in Villach ist in den vergangenen Jahren immer wieder in der Kritik gestanden: zu lange Wartezeiten sowie unzureichende Verbindungen in die Peripherie. Deshalb hat die Stadt ein zukunftsfähiges Konzept erarbeiten lassen. Als erste Maßnahme startete am Montag wieder der kostenlose Citybus. Er ist elektrisch angetrieben und verursacht damit null Emissionen.