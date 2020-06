Radfahrerin mit Oberkörper unter Auto eingeklemmt

Fürchterlicher Zusammenstoß am Sonntag in Linz. Ein 93-jähriger Autofahrer übersah eine 69-jährige Radfahrerin in Linz. Die Frau wurde vom rechten Vorderreifen überrollt und kam mit dem Oberkörper unter dem Pkw zum Liegen. Hilfsberereite Passanten hoben das Auto seitlich hoch. Die Linzerin wurde mit schweren Verletzungen ins Kepler Uniklinikum gebracht.