Wieso Weissenberger sogar Kult-Coach Klopp absagte

In Vorarlberg ist er geboren sowie aufgewachsen, in Kärnten hat man ihn für den Profi-Fußball gestählt und in Deutschland ist er bei Arminia Bielefeld, 1860 München und Eintracht Frankfurt liebevoll als „Alpenzwerg“ bezeichnet worden - Markus Weissenberger erzählt im zweiten Teil des großen krone.at-Interviews unter anderem, wieso er heute nicht mehr in der Fußball-Welt „daheim“ ist, was er inzwischen beruflich macht, wo er als Fußballer seine schönsten Zeiten erlebte, wie er „Kaiser“ Franz Beckenbauer den Angstschweiß auf die Stirn trieb und wieso er selbst Kult-Coach Jürgen Klopp einst einen „Korb“ gab!