75 Jahre Kriegsende: Die Lienzer Kosakentragödie

Zwangsrepatriierung der Lienzer Kosaken

Im von den britischen Alliierten besetzten Gebiet hofften 25.000 von ihnen, den Partisanen zu entgehen. Obwohl sie sich ergaben, wurden 1500 kosakische Offiziere am 28. Mai 1945 auf einer Scheinkonferenz in Spittal a. d. Drau inhaftiert. Was folgte, war die Zwangsrepatriierung - also die Deportierung in ihr Herkunftsland -, die am 1. Juni 1945 ihren Höhepunkt fand.