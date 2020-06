Linzer beim Drogenkauf von zwei Dealern beraubt

Von zwei Dealern während eines Drogenkaufes beraubt, wurde ein 28-jähriger Linzer am 5. Juni 2020 gegen 18:30 Uhr in einer Garage in der Linzer Kremplstraße. Er habe von den beiden dunkelhäutigen Männern gerade Marihuana kaufen wollen, als einer der beiden ihm sein Mobiltelefon aus der Hand gerissen habe. Danach ging der 28-Jährige zur Polizeiinspektion Kleinmünchen und erstattete Anzeige.