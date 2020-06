SKN-Coach: „Vielleicht löst er mich auch hier ab“

Sieg und Unentschieden

Heute trifft man sich beim Duell St. Pölten gegen die Austria wieder, Ibertsberger, für den es nach dem 5:0-Rekordsieg in Tirol zur Heimpremiere in der NV-Arena kommt, ist gegen Ilzer noch ungeschlagen (mit Austria 1:1 in Wolfsberg und daheim ein 2:0) - ist man einander noch „böse“? „Das war ich nie“, sagt Ibertsberger, „er konnte ja nichts dafür, dass er stets mein Nachfolger wurde. Vielleicht löst Ilzer mich auch hier ab.“ Zur Kritik an der Austria? „Ich unterstrich dabei nur, was der Klub selbst kundtat - logisch, dass Christian seine Spieler verteidigen musste. Das geht schon in Ordnung.“