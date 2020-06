Das geplante Hallenbad spaltet Flachgauer Gemeinde

In Straßwalchen gehen die Wogen wegen des in Seekirchen geplanten Flachgauer Hallenbades hoch. Bürgermeisterin Tanja Kreer ist für das Bad, ÖVP und Liste Straßwalchen (LIS) sind vor allem wegen der Kostenfrage dagegen. Am Mittwoch sollte über den Grundsatzbeschluss abgestimmt werden. Dazu kam es aber nicht.