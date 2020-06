Date via App endete in Wien mit Messerangriff

Mit zwei Verletzten und einer Festnahme hat ein via App geplantes Date am Montag in Wien geendet. Eine 34-Jährige hatte einen jungen Mann kennengelernt und den ihr bislang völlig Unbekannten in der Wohnung eines Freundes eingeladen. Dieser wartete während des Treffens im Badezimmer - und musste wenig später tatsächlich einschreiten. Der 22 Jahre alte Verdächtige zückte nämlich plötzlich ein Messer und attackierte die 34-Jährige, als sie ihm den Rücken zuwandte.