Molly Sims: Heiße „Swimsuit“-Challenge mit 47

In den 2000ern konnte man Molly Sims gleich zwei Mal am Cover der legendären „Swimsuit Issue“ der „Sports Illustrated“ bewundern. Jetzt, fast 20 Jahre später, bewies die Model-Schönheit, Schauspielerin und Moderatorin allen, dass sie es mit ihren 47 Jahren noch immer drauf hat - und nahm die auf Instagram kursierende „Swimsuit“-Challenge mit Vergnügen an. Und auch Model Carol Alt ließ kurzerhand die Hüllen fallen.