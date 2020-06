Daten bei Land Tirol und Behörden sichergestellt

Im Zuge der Ermittlungen gegen Unbekannt in der Corona-Causa Ischgl ist es zu Amtshandlungen der Staatsanwaltschaft Innsbruck beim Land Tirol und Bezirkshauptmannschaften gekommen. Bei der Landessanitätsdirektion in Innsbruck sowie den BHs in Landeck und Imst wurde umfangreiches Material in Form von „weiteren Unterlagen und Daten“ sichergestellt, sagte Staatsanwaltschafts-Sprecher Hansjörg Mayr am Dienstag.