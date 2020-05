Sitzmöbel wieder da, kein Platz für Baby-Elefanten

Nach und nach werden die Maßnahmen, die im Zuge der Corona-Krise verhängt wurden, gelockert, auf „weniger Regeln, mehr Eigenverantwortung“ will man seitens der Regierung künftig setzen. Am Freitagabend feierte man im Wiener Museumsquartier die Rückkehr der beliebten Sitzmöbel im Haupthof - geltendes Motto: „Mit Abstand besser“. Das Bild, das sich dabei präsentierte: nicht das beste in Zeiten der Baby-Elefanten ...