Kinos in Kärnten öffnen erst am 1. Juli wieder

In Kärnten bleiben die Säle aber zu, weil es für die Betreiber in so kurzer Zeit nicht machbar ist. „Wir kriegen die Filme erst ab 1. Juli, da werden wir wie geplant aufsperren“, sagt Elisabeth Laas von CineCity und Wulfenia-Kino Klagenfurt. „Nur die Bowling-Bahn öffnet schon früher.“