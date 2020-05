„Sobald Gäste zu Tisch sind, fast wie früher“

„Es läuft bis jetzt gut an, aber auch nur dank des tollen Zusammenspiels mit der Gewerkschaft in Bezug auf die Kurzarbeit-Regelung mit unseren Mitarbeitern und des Einsatzes von Ministerin Elisabeth Köstinger und Gastro-Obmann Mario Pulker von der Wirtschaftskammer für eine praktikable Regelung für die Gastronomie“, so Plachutta.