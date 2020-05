Das neue Gesicht des Terrors nach Corona

Al-Kaida wieder auf dem Vormarsch

Nicht nur der IS scheint sich zu erholen, auch Al-Kaida ist wieder auf dem Vormarsch, so Autor Stockhammer gegenüber der „Krone“. Dass der EU Geld im Kampf gegen die Organisationen fehlt und Kriegsheimkehrer durch den Rückstau an den Grenzen zum Problem werden könnten, sei nur nebenbei erwähnt.