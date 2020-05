Sechzig Prozent der EU-Bürger haben Finanzprobleme

Wegen der Corona-Krise sehen sich sechs von zehn Bürgern in der Europäischen Union in finanziellen Schwierigkeiten. Dabei haben 30 Prozent mit Einkommensverlusten zu kämpfen. Dies geht aus einer am Dienstag veröffentlichten Umfrage im Auftrag des Europaparlaments hervor. Die Mehrzahl der Befragten stellt der Krisenreaktion in der EU kein gutes Zeugnis aus. Kommissionspräsidentin Von der Leyen (EVP) möchte am Mittwoch ihr umstrittenes Konjunkturpaket vorlegen.