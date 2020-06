Diese Stars sahen früher ganz anders aus

In ihrer Familie ist sie damit jedoch in guter Gesellschaft. Denn auch bei Nesthäkchen Kylie Jenner ist es noch gar nicht mal so lange her, dass sie ganz anders ausgeschaut hat. In nur wenigen Jahren verwandelte sich die heute 22-Jährige vom schüchternen Teenie zur Instagram-Sexbombe mit den für den Kardashians so typischen XXL-Kurven samt Schmollmund, Stupsnäschen, Katzenaugen und prallen Wangen. Dass sie sich unters Messer gelegt hat, streitet das Kardashian-Küken vehement ab. Nur eines gab sie zu: „Ich streite nicht ab, dass ich Lippen-Füller benutze.“