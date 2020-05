Leitet Rangnick Italien-Ära mit ÖFB-Legionär ein?

Gala gegen Mainz

Kein Wunder, denn Sabitzer zeigte zuletzt immer wieder groß auf. Er und Leipzig-Kollege Konrad Laimer wurden vom deutschen Fachmagazin „Kicker“ nun auch in die „Elf des Tages“ nominiert. Sabitzer schaffte nach dem 5:0-Sieg des Tabellendritten in Mainz zum vierten Mal den Sprung in diese Auswahl. Laimers Leistung als Rechtsverteidiger wurde mit der zweiten Nominierung in dieser Saison belohnt.