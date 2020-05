Wiener Corona-Notquartier wieder so gut wie leer

„Virus hält sich an keine Regel“

Trotz der anfänglichen Schwierigkeiten konnte die Messe aber eine größere Ausbreitung bremsen. In der Flüchtlingsunterkunft wäre eine Isolation platzbedingt nicht möglich gewesen. In der Messe dagegen ist der Raum für die Quarantäne da. Die Personen sind alle längst wieder im Haus Erdberg. Die Messe bleibt gerüstet. „Denn das Virus verhält sich so unterschiedlich bei den Patienten, es hält sich an keine Regel“, so Drapaliks Fazit.