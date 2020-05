Hacker: „Nicht nur brave Schulbuben“ in Messe Wien

Seinen Unmut adressierte der Ressortchef nicht zuletzt in Richtung Innenminister Karl Nehammer (ÖVP). Es sei „unerträglich, was da im Augenblick auch vom Innenminister an Gerüchten in die Welt gesetzt wird, nur damit er da schon Vorwahlkampf in Wien machen kann“, nahm Hacker Bezug auf diverse Darstellungen gegenüber der „Krone“, wonach einige untergebrachte Flüchtlinge abgängig gewesen seien - wir berichteten.