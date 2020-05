Fast jeder verwendet Mundschutzmasken falsch

Schutzmasken sind seit dem Ausbruch der Corona-Pandemie allgegenwärtig. Besonders verbreitet ist in Österreich dabei der simple Mund-Nasen-Schutz, kurz MNS genannt. Eine bessere Wirksamkeit bieten Masken für medizinisches Personal, die hierzulande mit FFP (Filtering Face Piece), in vielen anderen Ländern mit N95 gekennzeichnet sind. Im Unterschied zum MNS sind diese in der Lage, Viren aus der Atemluft zu filtern und den Träger damit selbst zu schützen.