Djokovic-Serie mit Thiem: Starttermin steht fest!

Die von Novak Djokovic ins Leben gerufene „Adria-Tour“, an der auch Österreichs Tennis-Star Dominic Thiem teilnehmen wird, beginnt am 13. und 14. Juni mit einem Turnier in Belgrad. Weitere Stationen sind Zadar in Kroatien (20./21. Juni), ein Stopp in Montenegro (27./28. Juni) sowie eine Veranstaltung in Banja Luka (3./4. Juli). Das gab der Serbe Djokovic am späten Freitagabend bekannt.