Pakistan: Suche nach Ursache des Flugzeugabsturzes

Das Flugzeug hatte am Freitag eine Schneise der Verwüstung hinterlassen, als es mit rund 100 Menschen an Bord nur wenige Minuten vor der Landung in der Stadt Karachi abstürzte. Zwei Menschen überlebten den Absturz. Am Freitag war zunächst von drei Überlebenden die Rede, da fälschlicherweise eine verletzte Anrainerin des Absturzortes zu den Passagieren gezählt wurde. Die Rettungsarbeiten dauerten nach dem Absturz in der Nähe des Flughafens in Karachi auch am frühen Morgen an, sie gestalteten sich aber schwierig.