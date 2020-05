Corona: Wie kleinere Clubs ums Überleben kämpfen

„Krone“: Wie hat eure Location die ersten zwei Monate nach dem Corona-Lockdown überstanden? Wie viele Mitarbeiter habt ihr und musstet ihr abbauen bzw. sie in Kurzarbeit schicken?

Philipp Weinberger/Explosiv Graz: Der Lockdown war für uns eine enorme Erfahrung. Etwas in diesem Ausmaß hat es ja zumindest in meiner Generation noch nicht gegeben. Am Anfang standen viele Fragen, genaue Informationen gab es ja mit 13. März nicht. Wir wussten nur, wir müssen ziemlich sicher schließen. Interessanterweise hätten wir am 14. März sogar noch ein Konzert veranstalten dürfen. Der Veranstalter wäre auch bereit gewesen auf 90 Zuschauer zu reduzieren (wir hatten die Zahl so ermittelt, dass nicht mehr als 100 Personen, inklusive Produktionsmitarbeiter, gleichzeitig im Raum sind). Im Endeffekt sind dann aber schon so viele Leute freiwillig zu Hause geblieben, dass es sich finanziell nicht ausgezahlt hätte und wir haben die Veranstaltung abgesagt.

Danach war es ein Abwarten auf weitere Infos, Pressekonferenzen, teilweise stundenlanges Durchforsten aller Erlässe und Gesetzesanpassungen und Überlegungen, wie wir weitermachen werden. Klar war, wir werden niemanden kündigen, wenn es nicht unbedingt sein muss! Das war eine Feuertaufe, denn ich habe das Jugend- und Kulturzentrum Explosiv Graz genau mit Beginn des Lockdowns von meinem Vorgänger Rene Molnar übernommen.Wir sind aktuell elf Mitarbeiter, wobei eine Person über ein AMS-Projekt finanziert ist und ein Mitarbeiter in Langzeitkrankenstand. Vier Mitarbeiter sind aktuell bis Ende Juni in Kurzarbeit. Da werden wir uns in den kommenden Wochen, nach den endgültigen neuen Verordnungen mit 25. Mai, entscheiden, wie wir weitermachen. Also im Sinne von Kurzarbeit beibehalten. Interessant bei uns ist ja, dass wir je nach Fördergeber teilweise Personal nicht in Kurzarbeit schicken dürfen, da es dann eine Doppelförderung wäre. Das musste alles im Vorfeld abgeklärt werden um nicht am Ende der Abrechnungsperiode Fördergelder zurückzahlen zu müssen.

Hannes Cistota/WUK Wien: Teilweise konnten wir alternative Modalitäten finden und einige geplante Veranstaltungen und Ausstellungen in Form von Livestreams über die virtuelle Bühne bringen. Wir haben Personal in Kurzarbeit geschickt, wo es möglich war und Sinn gemacht hat. Mit dem Rückabwickeln und Verschieben von abgesagten Veranstaltungen hatten wir in den ersten Wochen alle Hände voll zu tun. Jetzt hoffen wir, dass externe Firmen, mit denen wir im Rahmen von Licht, Ton und Security-Diensten zusammenarbeiten, diese nun schon lange dauernde Ausnahmesituation des Verdienstentgangs gut überstehen.

Peter Nachtnebel/fluc Wien:Noch geht es uns gut, danke der Nachfrage. Das fluc hat die Mitarbeiteranzahl eines österreichischen Mittelbetriebes. Den Umständen entsprechend wurde ein Teil davon in Kurzarbeit geschickt.