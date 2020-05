5 Soldaten bei illegalen Grenzkontrollen ertappt

Fünf Soldaten sollen in der Nacht auf Donnerstag im oberösterreichischen Braunau unerlaubt die Unterkunft verlassen und Passanten am Grenzübergang zu Deutschland kontrolliert haben. Die Polizei brachte die Männer zurück in ihr Quartier, konnte aber keine strafbare Handlung feststellen. Das Bundesheer hat gegen die fünf Männer ein Disziplinarverfahren eingeleitet.