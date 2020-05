Eine-Million-Euro-Picasso um 100 Euro ergattert

Tombola zweimal verschoben

Der Besitzer des Gemäldes, der Kunstsammler David Nahmad, erhält eine Million Euro, der Rest des Erlöses soll an Care-Projekte in Afrika gehen. Dadurch sollen 200.000 Menschen in Madagaskar, Kamerun und Marokko Zugang zu sauberem Trinkwasser erhalten. Die bereits für Jänner geplante Tombola war wegen des zunächst mäßigen Interesses auf März verschoben worden - dann kam die Corona-Krise dazwischen.