Jeder fünfte Stockholmer hat Corona-Antikörper

Mehr als ein Drittel der Fälle in Stockholm

Mehr als ein Drittel der in Schweden bestätigten Fällen betrifft die Hauptstadt. Am ehesten hatten Menschen zwischen 20 und 64 Jahren Antikörper gebildet (6,7 Prozent), bei den über 65-Jährigen waren es 2,7 Prozent. Das Ergebnis zeige, dass diese Bevölkerungsgruppe gut darin sei, sich zu schützen, sagte Tegnell.