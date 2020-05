Ansteckungsrate in Schweden geht deutlich zurück

Schweden geht beim Kampf gegen das Coronavirus seinen eigenen Weg - so gibt es deutlich weniger strikte Maßnahmen in der Öffentlichkeit als im Rest Europas. Wie der Staatsepidemiologe Anders Tegnell am Samstag bekannt gab, dürfte die Ansteckungsrate in den vergangenen Tagen nun deutlich zurückgegangen sein. Demnach steckt eine infizierte Person in Schweden aktuell durchschnittlich weniger als eine weitere mit Covid-19 an.